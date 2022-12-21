محافظ القليوبية يتفقد رصف الطرق بمبادرة "حياة كريمة" في شبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بقرى مدينة شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل أية معوقات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وتفقد محافظ القليوبية، خلال الجولة، أعمال رصف طريق قرية الشوبك بطول 3 كيلومتر حيث تم الانتهاء من رصف 1.5 كيلو متر، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع طبقة الأساس بالكامل، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الاجمالية للطريق إلي 80%، وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف بالكامل خلال 3 أيام.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد طريق منية شبين والذي يبلغ طوله 1.5 كيلو، إذ تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس بطول 700 متر، ووصلت نسبة التنفيذ إلي 30%، ووجه المحافظ بدفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروع، مشيرا إلى أنه مستمر في متابعة الأعمال بشكل دوري لحين تسليمها ودخولها الخدمة.

كما تفقد المحافظ، أيضا خلال جولة اليوم، أعمال رصف طريق الأحراز كفر الصهبي، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة اليوم، وجاري أعمال وضع طبقة الأساس ويبلغ طول الطريق 12 كيلو متر، ووصلت نسبة التنفيذ إلي 7%.

وشدد المحافظ، على القائمين بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية كونه طريق هام وحيوي يخدم أهالي قرية الأحراز وتوابعها، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قري "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

ورافق المحافظ، في الجولة كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.



جانب من اعمال النطوير بطرق القليوبية



جانب من جولة محافظ القليوبية



سير العمل بأعمال الرصف بقرى شبين القناطر



متابعة أعمال رصف الطرق بشبين القناطر