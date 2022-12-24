اليوم السابع
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سفير الصين لدى أوروبا: بكين في وضع سياسي صعب بسبب الأزمة الأوكرانية

السبت، 24 ديسمبر 2022 03:07 ص
سفير الصين لدى أوروبا: بكين في وضع سياسي صعب بسبب الأزمة الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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صرح السفير الصيني الجديد لدى الاتحاد الأوروبي فو كونغ، بأن بكين في وضع سياسي صعب بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقال فو كونغ: "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وضعت الصين في موقف صعب للغاية، لأن بكين لا تريد الاختيار بين الأصدقاء".

وأضاف، الصين ضحية عرضية في الوضع الحالي، وأكد الدبلوماسي أن الأزمة الأوكرانية تعقّد العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، وحدد أن المهمة الأساسية في عمله ستكون نزع الطابع السياسي عن العلاقات مع القادة الأوروبيين.

وأشار السفير، إلى أن الصين دعت مرارا إلى تسوية سلمية للازمة في أوكرانيا، "في اليوم الثاني بعد بدء العملية، جرت محادثة هاتفية مهمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذه المحادثة، دعا شي جين بينغ بوضوح إلى البحث عن حل سلمي، لكن الناس ينسون ذلك".

وفي وقت سابق، دعا شي جين بينغ إلى المصالحة بين موسكو وكييف، وأعرب عن أمله في أن يحافظ الجانبان على العقلانية وضبط النفس وإجراء حوار شامل وحل مخاوفهما في المجال الأمني ​​بالطرق السياسية.


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