بوتين يدشن حقل غاز ضخم فى سيبيريا.. ويؤكد: سيحقق حيوية تنموية فى شرق روسيا

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً الأربعاء، استغلال حقل غاز كوفيكتا الضخم في سيبيريا، ما يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين في أوج أزمة بين موسكو والغرب.



وقال بوتين خلال مراسم بثها التلفزيون: "نطلق حقل كوفيكتا وهو الأكبر في شرق سيبيريا ... ابدأوا العمل"، مؤكداً أن هذه الخطوة ستطلق "حيوية تنموية حقيقية في المناطق الشرقية لروسيا". وسيغذي حقل كوفيكتا خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" الذي يغذي الصين.

وكانت قد أعلنت شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك"، قبل عدة أيام، اكتشاف حقل غاز كبير يقع في شبه جزيرة جيدان، الواقعة في شمال غرب سيبيريا، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 52 مليار متر مكعب.