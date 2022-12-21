بوتين يدشن حقل غاز ضخم فى سيبيريا.. ويؤكد: سيحقق حيوية تنموية فى شرق روسيا

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً الأربعاء، استغلال حقل غاز كوفيكتا الضخم في سيبيريا، ما يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين في أوج أزمة بين موسكو والغرب.
وقال بوتين خلال مراسم بثها التلفزيون: "نطلق حقل كوفيكتا وهو الأكبر في شرق سيبيريا ... ابدأوا العمل"، مؤكداً أن هذه الخطوة ستطلق "حيوية تنموية حقيقية في المناطق الشرقية لروسيا". وسيغذي حقل كوفيكتا خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" الذي يغذي الصين.
وكانت قد أعلنت شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك"، قبل عدة أيام، اكتشاف حقل غاز كبير يقع في شبه جزيرة جيدان، الواقعة في شمال غرب سيبيريا، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 52 مليار متر مكعب.
وجاء في بيان صدر عن الشركة، نشره موقع "سبوتنك" اليوم: "تعلن نوفاتيك أن شركة Arctic LNG 1 التابعة لها انه قد أكملت اختبار البئر الاستكشافي الأول في منطقة ترخيص "بوخارينسكم" المتاخمة لمنطقة ترخيص "تريخ بوجرنيم" في شبه جزيرة جيدان، وبناء على نتائج العمل الذي جرى تنفيذه تم اكتشاف حقل جديد لمكثفات الغاز".
وأضاف البيان، أن "احتياطي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج في الحقل الجديد حسب التصنيف الروسي يقدر بنحو 52 مليار متر مكعب واحتياطي الهيدروكربونات السائلة 2 مليون طن".
وتمت تسمية الحقل المكتشف على اسم الجيولوجي البارز فيكتور إيفانوفيتش، الذي قدم مساهمة كبيرة في تأسيس شركة "نوفاتيك" وفي الدراسة الجيولوجية وتطوير الغاز الطبيعي واحتياطيات الهيدروكربونات السائلة للشركة في منطقتي يامال وجيدان.
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