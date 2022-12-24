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حريق أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده (صور)

السبت، 24 ديسمبر 2022 05:05 ص
حريق أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده (صور) حريق أسفل كوبرى النادى الأهلى
كتب: نهى عبد النبى - (أ.ش.أ)

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شب حريق أسفل كوبري النادى الأهلى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسط جهود من رجال الإطفاء لإخماده.
 
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق أسفر الكوبري الكائن بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، فتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران وإخمادها.
 
ومازال رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران، خاصة مع ارتفاع ألسنة النيران.
 
حريق (1)
 
حريق (2)
 
حريق (3)
 

 


حريق كوبري أحمد فخري

مدينة نصر

الحماية المدنية

حريق مدينة نصر

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