اشتعال حريق بمبنى تحت الإنشاء داخل كمباوند فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمبنى تحت الإنشاء، فى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة الحريق وإخماده، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمبنى تحت الإنشاء داخل كمباوند فى مدينة الشيخ زايد، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، لمحاصرته وإخماده دون إصابات، بعد فرض كردون أمنى بمحيط الحريق.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن الحريق اشتعل بمبنى تحت الإنشاء، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.