ضبط المتهمين بقتل طالب لسرقته فى الخانكة بالقليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقليوبية، لارتكابهما واقعة مقتل طالب بقصد السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب) ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى غيابه.

أسفرت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن استيقاف (شخصين- مقيمان بذات الدائرة) المُتغيب حال عودته من "درس خصوصى" وسرقة (هاتفه محمول ، مبلغ مالى)، ولدى تعرف المجنى عليه عليهما عقدا العزم على التخلص منه فخنقاه إلى أن تأكدا من وفاته وقاما بوضع بعض من الأحجار والتراب عليه فـى محاولة منهما لإخفاء الجثة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (المبلغ المالى) المستولى عليه .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، أرشدا عن مكان إخفاء الجثة وأضافا بالتصرف فـى هاتف المجنى عليه بالبيع لعميلهما "سىء النية"، وقد أمكن ضبطه والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.