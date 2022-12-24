تواصل فعاليات المقارئ القرآنية للجمهور بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل إقامة فعاليات المقارئ القرآنية للجمهور بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء، وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه رغم الأجواء الممطرة التى تعيشها المحافظة، أقيمت المقارئ القرآنية للجمهور بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء، والتي تعقد تحت إشراف العلماء أئمة المساجد المشاركين في النشاط.

كما أعلنت أوقاف شمال سيناء تواصل تنفيذ برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، بعد ان ارتفع عدد المساجد المكلفة بتنفيذ نشاط ندوات المنبر الثابت إلى 11 مسجدا بأوقاف شمال سيناء، بعد ترشيح وزارة الأوقاف لمسجدين جديدين ، تحت إشراف كلاً من الشيخ محمود السيد محمود غنام إمام وخطيب مسجد سعيد بن عامر بأبى صقل، بإدارة شرق العريش، والشيخ صبرى مصطفى مصطفى فرج إمام وخطيب مسجد الكوثر بإدارة أوقاف الشيخ زويد .

وفى سياق متصل واصلت أوقاف شمال سيناء فعاليات مبادرة "مفاتح الخير" بمساجد شمال سيناء، بندوة جديدة بمسجد النصر بالعريش تحت عنوان "حق ذكر الله تعالى" ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية.

قام بالمحاضرة كلاً من الشيخ محمود مرزوق، مدير عام المديرية، والشيخ محمد عزام ، إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، وقدم لها الشيخ صلاح حسيني إبراهيم، وكان فيها قارئا الشيخ محمود السيد غنام، و مبتهلا الشيخ سعد عمر سعيد، وبحضور الشيخ محمود مرزوق مدير عام المديرية ، والشيخ حسين البنديرى، مدير الدعوة،الشيخ والشحات ابراهيم البربري ، مدير المتابعة، والشيخ صلاح حسيني ابراهيم ، رئيس قسم الارشاد

وسلمت مديرية أوقاف شمال سيناء لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي الدفعة التاسعة من لحوم وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بشمال سيناء.

واعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، انه قام الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء واللجنة المشكلة من المديرية بتسليم الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام و تزن 4 أطنان لحوم، الواردة من وزارة الأوقاف إلى لجنة مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بحرم ديوان محافظة شمال سيناء، وبحضور نائب محافظ شمال سيناء اللواء هشام الخولى، ولجان ثلاثية من مديريات الأوقاف والمحافظة والتضامن، للإشراف على عملية الاستلام والتسليم ومتابعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.