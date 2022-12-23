أوقاف شمال سيناء تسلم التضامن 4 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شمال سيناء - محمد حسين

سلمت مديرية أوقاف شمال سيناء لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى الدفعة التاسعة من لحوم وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بشمال سيناء.

واعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه قام الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء واللجنة المشكلة من المديرية بتسليم الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام وتزن 4طن لحوم، الواردة من وزارة الأوقاف إلى لجنة مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بحرم ديوان محافظة شمال سيناء، وبحضور نائب محافظ شمال سيناء اللواء هشام الخولى، ولجان ثلاثية من مديريات الأوقاف والمحافظة والتضامن، للإشراف على عملية الاستلام والتسليم ومتابعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل واصلت اوقاف شمال سيناء فاعاليات مبادرة (مفاتح الخير) بمساجد شمال سيناء بندوة جديدة بمسجد النصر بالعريش تحت عنوان (حق ذكر الله تعالى)ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية.

قام بالمحاضرة كلًا من الشيخ محمود مرزوق، مدير عام المديرية، والشيخ محمد عزام، امام وخطيب مسجد النصر بالعريش، وقدم لها الشيخ صلاح حسينى إبراهيم، وكان فيها قارئا الشيخ محمود السيد غنام، ومبتهلا الشيخ سعد عمر سعيد، ووبحضورالشيخ محمود مرزوق مدير عام المديرية، والشيخ حسين البنديرى، مدير الدعوة، الشيخ والشحات إبراهيم البربرى، مدير المتابعة، والشيخ صلاح حسينى ابراهيم، رئيس قسم الارشاد

وسبق وأطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء، حملة لتنظيف أسطح المساجد وترميمها وإصلاح مزاريب تصريف المياه تحسبًا لسقوط أمطار.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء، أن الحملة انطلقت تحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية وإشراف فضيلة حسين البنديرى مدير الدعوة، وتضمنت قيام مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق بعمل حملات مكثفة للتفتيش والمتابعة والإشراف على تنظيف أسطح المساجد، وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح، تحسبًا لهطول الأمطار.

كما تم القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وصيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها، ونظافتها داخليًا وخارجيًا، ومن المقرر أن تستمر حملة التفتيش والمتابعة على نظافة أسطح المساجد طوال فصل الشتاء.