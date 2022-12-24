تواجد ميداني لرئيس مياه دمياط ومتابعة لعملية رفع الأمطار بالمحافظة

تابع العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط جهود العاملين فى أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى محافظة دمياط.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب، أن المحافظة شهدت سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، دمياط، راس البر، كفر سعد، كفر البطيخ والزرقا وتم التعامل مع مياه الأمطار بشكل فورى وسريع دون أى تأثير على الحركة المرورية.

وأكد خلال جولته على استمرار تمركز السيارات ومعدات الشركة وانتشار الفرق بنقاط التمركز وفقا للخطط الموضوعة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات بالشركة بالتواصل مع غرف عمليات المحافظة، بالإضافة إلى غرف عمليات القابضة والابلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار من خلال الخط الساخن 125.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزات المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.

وكانت الدكتورة عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لكسح تجمعات مياه الأمطار والتى جاءت على إثر تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء.

وفور تلقى بيان توقعات هيئة الارصاد الجوية، فقد قامت المحافظة بتفعيل خطة وتوجيه الوحدات المحلية بالتنسيق المسبق بين مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك للدفع بالمعدات وسيارات الشفط وانتشار الفرق بمناطق مختلفة، لرفع أى تجمعات للمياه بالشوارع والطرق لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.