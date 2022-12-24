اليوم السابع
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السبت، 24 ديسمبر 2022 05:35 م
أكرم القصاص
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تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية.. صور

السبت، 24 ديسمبر 2022 04:32 م
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية.. صور تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار
المنوفية - فريق المحافظات

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واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ووجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار المحتملة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وطالب نجيب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.
 
كان مركز السادات بمحافظة المنوفية، قد تعرض بالأمس لسقوط أمطار متوسطة أدت إلي حدوث تجمعات مياه وعلي الفور تحرك فرع الشركة بمركز السادات لشفط تجمعات مياه الأمطار باستخدام معدات السركة حفاظاً على انتظام الحركة المرورية للمواطنين .
 
 
 
 
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطا (1)
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطا (1)

تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطا (2)
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطا (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيارات شفط المياه

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