اليوم السابع
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تفاصيل زيارة وزير قطاع الأعمال العام لمصانع كيما بأسوان.. صور

السبت، 24 ديسمبر 2022 08:15 م
تفاصيل زيارة وزير قطاع الأعمال العام لمصانع كيما بأسوان.. صور
كتب عبد الحليم سالم

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تفقد الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام مصانع شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك في الزيارة الأولى للوزير لمصانع كيما للوقوف على إنتاجية المصانع وكذلك خطط تطوير وتحديث كيما 1 القديم والذى تصل تكاليف تطويره لنحو 250 مليون دولار .

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بدأت زيارة عصمت بلقاء المحافظ  بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات ، حيث تم خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم ويساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

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كما شمل اللقاء
موضوعات متعلقة بتنمية قطع أراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق والبدء في عدد من المشروعات الجديدة بما يخدم أهالي أسوان.

 

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  ثم تفقد الوزير مصانع كيما حيث كان في استقباله المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقيادات الشركة ورئيس شركة كيما وأعضاء مجلس الإدارة والقيادات النقابية برئاسة عماد حمدى ،رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية .

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تفقد الوزير مصانع كيما 2 التي تكلفت نحو 12 مليار جنيه ،ثم اجتمع بقيادات الشركة والوفد المرافق استعرض خلاله تصوره لعملية تطوير وتحديث المصانع واهمية زيادة الصادرات للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطنى ،كما استمع الى العديد من المقترحات من أعضاء كيما ،حول رؤيتهم للوضع الحالي ورؤيتهم المستقبلية للتطوير في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية  .

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اسوان

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محمود عصمت

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القابضة الكيماوية



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