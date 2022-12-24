تعرف على جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.. خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (103) متهمين، وبحوزتهم (17 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 57 قطعة سلاح أبيض).

• ضبط (45) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

• تنفيذ (5307) أحكام قضائية متنوعا.

• ضبط (140) قضية متنوعة.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة..

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (عنصر إجرامي) وضبط (765) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية - الدقهلية – السويس – القليوبية – كفر الشيخ – قنا – الشرقية – الأقصر – المنيا - بورسعيد – المنوفية – الإسكندرية – جنوب سيناء – سوهاج – دمياط - البحر الأحمر - الإسماعيلية - مطروح – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم) وبحوزتهم (295 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

تم ضبط (904) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف – 101 بندقية آلية – 42 مسدس– 105 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 655 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 116 خزينة).

• ضبط (1471) قطعة سلاح أبيض.

• ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (15 فرد محلى – 6 بنادق غير مششخنة – 13 مسدس – 3 مسدس صوت- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– 3 خزائن - أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

.ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (18) متهم اعترفوا بارتكاب (29 حادث سرقات متنوعة).

.ضبط (50) قضية أحداث.

.ضبط (5246) قضية مرافق عامة.

.إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

.كشف غموض (75) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (118) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام..

تم تنفيذ (459143) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

• (1704) حكم جناية .

• (169491) حكم حبس.

• (221557) حكم غرامة.

• (66391) مخالفة.

فى مجال الأمن الاقتصادي..

• القضايا التموينية:

• ضبط (15) قضية أسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2260 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 305,100 ألف جنيه).

• ضبط (28) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (848846 لتر ).

• ضبط (13631) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (6850,788) طن ، أبرزها ضبط (649) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات بلغت (4867,079 طن – 1118411 عبوة غذائية متنوعة – 26705 قطعة) وكذا ضبط (78) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (41,175 طن "سكر" – 1914 عبوة زيت تموينى- 67 قطعة ).

• ضبط (6668) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (230,730 طن دقيق بلدى "مستندى" - 14,230 طن دقيق بلدى "عينى" – 9900 رغيف بلدى مدعم "مستندى" – 2000 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 519 بطاقة ذكية – ماكينة صرف).

• ضبط (49) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (168,702 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأسمدة زراعية وأقماح" - 120,230 طن دقيق أبيض "عينى"– 3527 عبوة سلع ومواد غذائية – 3650 عبوة "سجائر" - 10946 لتر زيت طعام).

• ضبط (2) قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (20,300 طن أعلاف حيوانية) ، وكذا ضبط (13) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (570,475 طن أعلاف حيوانية) ، وضبط (5) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للاستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (30,400 طن أعلاف حيوانية).

• ضبط (17) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (56,144 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (12) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (120,680 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (343) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير.. بمضبوطات بلغت (3644,194 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (13) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت (122,800 طن أرز شعير "مستندى").

• ضبط (85) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (67,844 طن دقيق بلدى "عينى" – 75,475 طن "سكر– زيت طعام - مكرونة - أسمدة مدعمة" تموينى – 1000 لتر زيت تموينى – 64 بطاقة ذكية – ماكينة صرف - 914 عبوة زيت تموينى).

• ضبط (7) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء بمضبوطات بلغت (71 طن "أسمنت") .

• ضبط (4156) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية وعدم الإعلان عن الأسعار بمضبوطات بلغت (160,075 طن دقيق أبيض "عينى" – 264,150 طن سلع ومواد غذائية وغير غذائية متنوعة – 1300348 عبوة – 11710 قطعة مواد غير غذائية – 1500 قطعة حلوى – 28500 بيضة).

• ضبط (281) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (83450 عبوة "سجائر" – 1,076 طن معسل).

قضايا التيار الكهربائى:

•ضبط (84653) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (69,845,443) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:-

•ضبط (2996) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3,606,096٫898) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8,090,357) مليون جنيه .

قضايا الأموال العامة:

• ضبط (90) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (204,278,166 مليون جنيه)، أبرزها:

.ضبط عدد (78) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبي) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (95,797,166 مليون جنيه).

.ضبط (4) متهمين إرتكبوا (14) واقعة فى مجال (الاحتيال المصرفي والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية) مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (185000جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

• ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (8) متهمين ، إرتكبوا (4) حوادث متنوعة.

• ضبط (2227) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

•ضبط (292) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : ضبط (182) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (1836) أبرزها (هواتف محمولة – وحدات معالجة مركزية – هارد ديسك – لاب توب – شاشة تليفزيون – أجهزة ريسيفر- أجهزة راوتر – كروت فك الشفرات) ، وضبط (110) قضية فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها (378533) تمثلت فى (كتب تعليمية خارجية وملازم جامعية وكتب روائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

•ضبط (535) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، و ضبط (1748) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث )، و (1002) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف) ، و (152) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية) ، و(141) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية) ، وكذا تأمين (589) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات:

تم ضبط عدد (2382) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2617) متهم.

• كمية من مخدر البانجو ، وزنت (45222,732 كيلو جرام).

• كمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون" ، وزنت (1150 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (912,369 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (134,973 كيلو جرام).

• كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" ، وزنت (103,415 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (64,280 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (37,550 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,279 كيلو جرام).

• كمية من مادة الأمفيتامين المخدر وزنت (500 جرام).

• عدد (60162 قرص كبتاجون مخدر وكمية من ذات المخدر وزنت 5 كيلو جرام).

• عدد (45210 قرص مؤثر).

• عدد (15121 قرص ترامادول مخدر).

• إبادة المساحة المنزرعة بنبات الخشخاش والتى بلغت (103 فدان – 20 قيراط – 2 سهم) .

• ضبط (3) قضايا غسل أموال .. بلغ الإجمالى قرابة (170٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة .

• ضبط (5) مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان.

• هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (383,000,000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (58) قضية بإجمالى (62) متهم بمضبوطات بلغت (9 طن و 175 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (635814) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (320858) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

تم رفع (295 سيارة – 48 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (4583) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:

• المرور على (179) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (781) من سائقى حافلات المدارس ، تبين سلبية جميع العينات .

• فحص (686) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (20) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

• إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4012) من قائدى المركبات بالطرق وتبين إيجابية عدد (211) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها

أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

• فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة : تم ضبط عدد (623) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (913) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (2160) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (2579) مخالفة ملصقات.

• ضبط عدد (11) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (26) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (91) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (95) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ..

ضبط (25) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (34) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (2010) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.