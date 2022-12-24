مصرع مواطن وإصابة 4 فى تصادم دراجة نارية وتوك توك غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية بمنطقة قرية السناينة نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بأرمنت لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية بمنطقة قرية السناينة نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع مواطن يدعى "أ.ع.ع" 75 سنة، وإصابة 4 آخرين وهم كل من "س.ح.ع" 39 سنة، و"م.أ.إ" 17 سنة، و"ع.ع.ا" 17 سنة، و"ح.م.م" 5 سنوات، مصابين بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بأرمنت لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام منطقة الرزيقات فى محافظة الأقصر، حادث مروع بإصطدام سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة فى طريقها لمدينة إدفو بأسوان، فى سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين، وتم على الفور المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى التحقيق بالواقعة.

وجاءت قائمة المتوفين فى الحادث كل من "انتصار جابر محمد" 40 سنة، و"تقادم محمد سيد" 43 سنة، و"ماهر بدوى على" 40 سنة، و"وليد محمد عبد العزيز" 39 سنة، و"حسين يوسف أحمد" 40 سنة، وجثة سادسة مجهولة الهوية، وجميعهم من أبناء مدينة إدفو بأسوان، أما المصابين فهم كل من "محمود حسين محمود" 68 سنة، و"لمياء ذاكر حسين" 20 سنة، و"عبد العاطي حسين جبريل" 19 سنة، و"عبيد حسين مصطفى" 35 سنة، و"جميلة مصطفى عبد الحليم" 66 سنة، و"فايز عوض أحمد" 24 سنة، و"عز الدين محمد مهدي" 55 سنة، و"أحمد عبدالحكيم مصطفى" 29 سنة، ومصاب آخر جارى التعرف عليه.