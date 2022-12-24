تداول 118 ألف طن بضائع فى ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ

الإسكندرية - أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 41 سفينة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 23 سفينة.

وفي سياق متصل، فقد تم تداول 118 ألف طن من مختلف أنواع البضائع صادر ووارد وعلى رأسهم الحاويات وبضائع الصب الجاف، كما تم تداول 2664 حاوية مكافئة بالإضافة إلى دخول وخروج آلاف الشاحنات.

وأصدرت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة تعليمات مشددة لكافة الإدارات المعنية والجهات ذات الصلة بالميناء لضمان حسن سير العمل وانتظامه أثناء التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الأسكندرية حاليا مع التأكيد على وضع المحافظة على الأرواح والممتلكات على رأس الوليات ، ومن أبرز تلك التعليمات

• رفع حالة الإستعداد القصوى على مدار 24 ساعة لمجابهة أي أحداث طارئة و رفع المستوى الأمني بالميناء وإبلاغ الجهات المعنية حال الحاجة

• متابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية والرصدات المستمرة

• غلق البوغاز حال توافر ضوابط إتخاذ قرار الغلق وتنفيذ الرصدات الجوية كل ساعة.

• إذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الإنتظار والمتراكي داخل الميناء.

• التنبيه على السفن بالمخطاف الداخلي ومنطقة الإنتظار الخارجي للتأكد من تثبيت مخطاف السفينة جيدا وبطريقة آمنة مع وجود مسافات مناسبة وآمنة بين السفن وتقديم العون والمساعدة في حالة الحاجة

• إخطار السفن بتغطية كافة العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف.

• رفع درجة الإستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس.

• رفع حالة الإستعداد القصوى للقاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب

• المرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها

• تجهيز جماعات دفع سريعة من الفنيين لسرعة دفعهم للمنطقة المتضررة داخل الميناء حال حدوث ذلك.

• المرور على المباني والأرصفة والإبلاغ الفوري للإدارات المعنية بالميناء عن أي حدث طارئ

• التأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع بداخلها للتطاير أو التلف.

• تأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائي

• تجهيز سيارة سلم الكهرباء الهيدروليكي ووضعها في حالة إستعداد مستمر

• مرور جماعات السلامة والصحة المهنية على شركات الشحن والتفريغ للتأكد من صلاحية الروافع والمعدات وكذا المرور على معدات الإطفاء ومكافحة الحريق وساحات الشركات الخازنة لمتابعة تنفيذ إشتراطات السلامة

• تجهيز وإستعداد سيارات الإسعاف والمعدات الطبية

• تنفيذ كافة الإجراءات المدرجة بالخطط الأمنية المعتمدة والمتوافقة مع تعليمات المنظمة البحرية الدولية.