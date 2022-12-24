أحياء الإسكندرية تكثف أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، أعمال كسح مياه الأمطار وتصريف تجمعات المياه من شوارع الإسكندرية، خاصة بعد أن شهدت المحافظة فجر اليوم أمطار متوسطة وصلت الى غزيرة فى بعض المناطق، وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

ورفع حى العامرية أول، درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة القوات وتجمعات الأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، وذلك بحضور محمد عبد الله سكرتير عام حي العامرية أول، حيث قامت إدارة الصرف الصحي وجميع الإدارات المعنية بالتعاون مع شركة الصرف الصحى، ومتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار بشارع البنك وشارع الخاصه الملكيه وشارع مخزن الزيت والطريق الصحراوي وشوارع عبد القادر .

وفى حى غرب الإسكندرية، قامت المهندسة سحر شعبان ترفع درجة الاستعداد ومتابعة علي مدار اليوم للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار بنطاق حي غرب، وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب علي مدار اليوم أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي بوجود كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية بالحي وصرف صحي غرب والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات المياه، حيث تم شفط تجمعات المياه بمحور المحمودية البطئ وشارع المكس أمام سور الترسانه البحريه طريق القبارى السريع، وأكد الحى على أنه لا يوجد أي إعاقة للحركة المرورية بنطاق الحي علي مدار اليوم.

وشهدت محافظة الاسكندرية بدءا من الساعات الاولى من اليوم أمطارا متوسطة زادت شدتها الغزيرة بعض مناطق الإسكندرية، وتابع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم أعمال رفع بعض تجمعات مياه الأمطار امام حي شرق وأسفل كوبري سيدي جابر التي ظهرت علي منطقة وسط.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية أن مياه الأمطار وصلت لغزيرة ببعض المناطق وتسببت ببعض التجمعات والتي قامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها علي الفور

كما أكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، و إستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.



تصريف الامطار



تصريف مياه الامطار



جولات رئيس الشركة على اماكن تمركز السيارات



رفع تجمعات المياه غرب الاسكندرية