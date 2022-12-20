اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:55 م
أكرم القصاص
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عاهل الأردن يلتقي وزير خارجية إيران على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:28 م
عاهل الأردن يلتقي وزير خارجية إيران على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أهمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في مواصلة دعم العراق الشقيق.

ولفت العاهل الأردني - خلال اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد - إلى أهمية المؤتمر في بحث آليات التعاون الإقليمي، بما يحقق المصالح المشتركة، وتم التأكيد على أهمية الحلول السياسية لأزمات المنطقة، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار قائمة على مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.. حضر اللقاء عدد من المسؤولين في البلدين.

 


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