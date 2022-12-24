اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحالف العمل الأهلى: تدوير 10 آلاف طن هادر أقمشة لإنتاج ملابس تساير الموضة

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:01 ص
تحالف العمل الأهلى: تدوير 10 آلاف طن هادر أقمشة لإنتاج ملابس تساير الموضة تدوير الأقمشة
كتب ـ مدحت وهبة

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أكدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه تماشيا مع توجهات الدولة المصرية للحفاظ على البيئة وتنفيذا لتوصيات قمة المناخ العالمية التى استضافاتها مصر مؤخرا، أطلقت تعاونا جديدا مع إحدى المؤسسات لتدوير بقايا الأقمشة يستهدف وعلى مدار عام 2023 سيتم تدوير 10 آلاف طن من هادر الأقمشة من المصانع والملابس المستعملة والتى كانت تمثل عبئا بيئيا كبيرا لصعوبة التخلص منها، وذلك لإنتاج ملابس جديدة بتصميمات جذابة تساير أحدث صيحات الموضة.
 
وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن تعاون المؤسسة فى مجال استثمار بقايا وهادر الأقمشة لإنتاج ملابس تساير أحدث صياحات الموضة سوف يتم تنفيذه من خلال مراكز استدامة التى أنشأتها المؤسسة فى عدد من القرى بالمحافظات المختلفة بهدف تمكين المرأة الريفية المعيلة اقتصاديا بتوفير فرص عمل غير تقليدية لهن، توفر لهن دخلا ثابتا وكريما، وأن مشروع تدوير هادر الأقمشة سوف يوفر 150 فرصة عمل مباشرة لـ 150 سيدة معيلة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.
 
وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فعالياته بمشاركة أكبر مؤسسات المجتمع المدنى، بجانب قافلتين موسعتين لمحافظة قنا قدمتا خدمات طبية وتنموية وترفيهية لآلاف المواطنين.
 
وتضمنت فعاليات قطار الخير فى الصعيد للتحالف الوطنى، إعادة إعمار منازل مبادرة التحالف لدعم أهالى الأقصر وبنى سويف، وإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم وتقديم أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج، بجانب إطلاق مبادرة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد، وتمكين اقتصادى للصيادين عبر توفير 30 مركب صيد حديث ضمن مبادرة مراكب الرزق.
 
تدوير الأقمشة
تدوير الأقمشة

تدوير الأقمشة لإنتاج ملابس تساير الموضة
تدوير الأقمشة لإنتاج ملابس تساير الموضة

تدوير الأقمشة
تدوير الأقمشة

 


التحالف الوطنى للعمل الأهلى

اعمال التحالف الوطنى

خدمات التحالف الوطنى للأسر الأولى بالرعاية

تدوير هادر الأقمشة لإنتاج ملابس

مبادرة تدور هادر الاقمشة



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