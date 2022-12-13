اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:35 م
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ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي..

"صناع الخير" و"آى فاينانس" يحتفلان بافتتاح قرية الفارسية بالأقصر بعد إعادة إعمارها

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:35 م
"صناع الخير" و"آى فاينانس" يحتفلان بافتتاح قرية الفارسية بالأقصر بعد إعادة إعمارها صناع الخير -أرشيفية
كتب محمد السيد

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يحتفل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، من خلال أحد كياناته وهي مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بافتتاح قرية الفارسية التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر بعد إعادة إعمارها، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
 
وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن عملية إعادة إعمار قرية الفارسية تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحقيقاً لأهداف التحالف الوطنى التنموي في توطين التنمية المستدامة في الريف المصري وتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيه من خلال بناء منازل آدمية تليق بهم وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات بجودة عالية بالمجان.
 
وأشار زمزم إلى أن عملية إعادة الإعمار شملت إعادة بناء 30 منزلا متهالكا من منازل القرية وتشطيبهم وفرشهم بشكل كامل بجانب تركيب وصلات المياه والكهرباء، وفيما يخص التمكين الاقتصادى أعلن زمزم عن دعم 30 من الأسر الأكثر احتياجاً ممن يجيدون حرفة الصيد بالقرية من خلال إمدادهم بـ 30 مركب صيد حديثة.
 
كما تم افتتاح مركز لتحفيظ القران الكريم بالقرية وتجهيز عدد من الفتيات الغير قادرات و المقبلات علي الزواج بأجهزة كهربائية لإتمام زفافهم، و تنظيم قوافل طبية متكاملة تضم العديد من التخصصات للكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.
 
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة آي فاينانس للأستثمارات المالية والرقمية أن المجموعة رصدت خمسة ملايين جنية لتنمية وتطوير قرية الفارسية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وذلك إنطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية تجاه المساهمة بشكل فعال في تنمية وتطوير الريف المصري تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتماشياً مع رؤية السيد الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة.
 
وأشار سرحان إلي أن عملية إعادة الإعمار تنوعت ما بين إعادة بناء المنازل المتهالكة بشكل كامل و رفع كفاءه بعضها ، و تأسيس مشروعات تنموية صغيرة و متناهية الصغر تتناسب مع طبيعة النشاط الإقتصادي لسكان القرية و من حولهم واهمها امدادهم بمراكب للصيد مجهزة بمحركات آلية و مستلزمات الصيد فضلاً عن إطلاق عدد من القوافل الطبية للكشف علي أهل القرية.
 
جاءت أعمال تطوير قرية الفارسية تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وآي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي لتطوير قرية الفارسية بقيمة 5 ملايين جنيه.
 
ويُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 إتحاد نوعي و27 إتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

مؤسسة صناع الخير للتنمية

اخبار مصر

التحالف الوطنى للعمل الأهلي



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