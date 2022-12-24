انطلاق أولى فعاليات منتدى الطفل المصري لأطفال محافظة الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قالت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية ، أنه تحت رعاية للمحافظ وبالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، أقيمت أولى فعاليات منتدى الطفل المصري للأطفال بالمحافظة، وذلك بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، في حضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم، ودعاء زكريا، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور شحته حسني حسين، عميد كلية التربية والطفولة بجامعه الزقازيق، وهبة محمد محمد أحمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وإسماعيل إبراهيم عبد المعطي، رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وممثلين عن "مديرية الشباب والرياضة - مديرية التضامن الاجتماعي- الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية الصحة الأزهر- مطرانية الزقازيق ومنيا القمح - الاتحادات الطلابية" وبمشاركة 250 طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية وعدد من أولياء الأمور والعاملين بالتربية والتعليم.

وأوضحت نائبة المحافظ أن منتدة الطفل المصري يُعد نافذه للأطفال لإيصال صوتهم فى كل القضايا التى تعنيهم من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعرفة والمهارات التي تؤهلهم لأن يتحاوروا ويتفاعلوا مع الأخرين مع احترام الإختلاف والرأى الآخر، مشيرة إلى أهمية المنتدى في تعزيز حقوق الطفل التى تنص عليها الإتفاقية الدولية وقانون الطفل والدستور المصري لتدعيم قيم المواطنة والإنتماء والتسامح لديهم.

ومن جانبه أشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمواهب التى يتمتع بها الأطفال متمنيا لهم الاستفادة من الفعاليات التى يقيمها المنتدى والتى سيكون لها أثر بالغ في تشكيل شخصياتهم الوطنية والمشاركة بفاعلية في كافه القضايا التي تمسهم وإيجاد حلول عاجله لكافه المشكلات التي تواجههم.

بينما أوضحت مديرة الوحده العامة لحماية الطفل بالمحافظة أن محافظ الشرقية قد أصدر قراراً برقم 15245 لسنة 2022م بتشكيل لجنة محلية لتعزيز مشاركة الطفل وتأسيس منتدى الطفل بالمحافظة وتكون مهام اللجنة حماية الطفل ودعم وتمكين مجلس الاطفال بالقيام بدورة وتيسير مشاركة الاطفال في المعسكرات والفاعليات الداخلية والخارجية والتأكيد على مشاركة الأطفال داخل المؤسسات المختلفة.