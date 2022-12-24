انتشال سيارة سقطت فى ترعة القصاصين بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، من انتشال سيارة من ترعة القصاصين وإنقاذ قائدها بالإسماعيلية دون خسائر بشرية، وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، تلقت بلاغاً يفيد بسقوط سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية نطاق مركز ومدينة القصاصين.

وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ و تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالاشتراك مع مركز ومدينة القصاصين بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من انتشال السيارة وانقاذ قائدها دون خسائر بشرية.

وفى سياق متصل، أصيب شخص في تصادم سيارة أجرة وملاكي في دوران رضا بالقرب من استاد الإسماعيلي، وعلى الفور انتقلت قوة من مديرية الأمن والاجهزة التنفيذية وضباط المرور لإعادة فتح الطريق في الفور.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطاراً من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء، يفيد برصد الشبكة لحادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكى بدوران رضا بجانب استاد الاسماعيلى، أسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله على الفور إلى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافه ورعايته طبيا.

وأوضح اللواء هنري، تم التنسيق والتواصل بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع هيئة الإسعاف لنقل المصاب للعلاج ،وادارة المرور لرفع الاثار الناتجة عن الحادث وتسيير حركة المرور، وذلك بناءا على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.