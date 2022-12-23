طقس الإسماعيلية الآن.. أمطار خفيفة على القنطرة غرب وانتظام حركة السفن.. صور

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30٪.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (1)
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (2)
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (3)
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (4)
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