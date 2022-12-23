اليوم السابع
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طقس الإسماعيلية الآن.. أمطار خفيفة على القنطرة غرب وانتظام حركة السفن.. صور

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 07:34 م
طقس الإسماعيلية الآن.. أمطار خفيفة على القنطرة غرب وانتظام حركة السفن.. صور شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شهدت الإسماعيلية اليوم الجمعة، انتشار السحب والغيوم فى سماء الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما انتظمت حركة الملاحة وعبور السفن فى قناة السويس وحركة معديات السيارات والأفراد على طول قناة السويس.
 
وشهدت بعض قرى مركز ومدينة القنطرة غرب، ومنها قرية الرياح سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مما أدى إلى تجمع المياه على الطرق وداخل قرية الرياح بالقنطرة غرب. 
 
ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة الاستعداد لموسم سقوط الأمطار مع بداية فصل الشتاء، والمتابعة الميدانية لحالة الشارع والتعامل بشكل فورى مع أي تراكمات لمياه الأمطار لتيسير حركة المرور والمواطنين. 
 
وتقوم الآن الوحدة المحلية لقرية الرياح بمركز ومدينة القنطرة غرب، بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، وشفط وسحب مياه الأمطار  بطريق الإسماعيلية – بورسعيد، بجانب شفط وسحب مياه الأمطار من داخل قرية الرياح أمام منازل المواطنين . 
 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت،  استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30٪.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

 
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (1)
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (1)

شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (2)
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (2)

شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (3)
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (3)

شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (4)
شفط المياه على طريق الإسماعيلية بورسعيد (4)

 


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