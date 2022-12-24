اليوم السابع: الرئيس السيسى يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد المجيد

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد المجيد.. توطين الصناعة أمن قومى.. اليوم السابع داخل أول مصنع لإنتاج الأدوية المتطورة للأورام.. رئيس سيديكو: تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس السيسى

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توطين الصناعة أمن قومى.. اليوم السابع داخل أول مصنع لإنتاج الأدوية المتطورة للأورام.. رئيس سيديكو: تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس السيسى وباستثمارات 500 مليون جنيه.. وينتج 80 مستحضرا تغطى بروتوكولات العلاج

رسائل سلام من مصر للعالم فى عيد الميلاد المجيد.. الرئيس السيسى يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد المجيد.. الرئيس يعبر عن تمنياته بعام سعيد مبارك يحمل السالم والازدهار لشعوب العالم.. ويوفد مندوبين للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية



أشجار الكريسماس تزين أسواق وشوارع الإسكندرية.. عروس المتوسط تستعد لاحتفالات رأس السنة.. وأشكال مختلفة للزينة تستقبل 2023.. والباعة: الصناعة المصرية تكتسح الحكومة: موانئ نهر النيل تخضع للسيادة المصرية ولا تنازل عنها.. النقل: مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى يستهدف تشجيع القطاع الخاص دون البيع أو التنازل عن ملكية أى من الموانئ



الأوقاف تعلن السماح بالاعتكاف وإقامة التراويح والتهجد بالمساجد فى رمضان.. خطة دعوية مكبرة بالمساجد.. تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين.. وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية و300 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية