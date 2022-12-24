النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى حريق خط غاز بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى - كريم صبحي

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي، في واقعة نشوب حريق بخط غاز أسفل كوبري النادي الأهلي بمدينة نصر، كما استمعت النيابة لعدد من شهود العيان، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس الواقعة.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادى الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز ، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز وشركات المرافق وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات و جارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

وفى سياق آخر، كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، أجرى جولة مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، حيث أكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه يتم من الآن الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص محافظ القاهرة على الاستماع لأراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما طالب محافظ القاهرة بتنوع السلع المعروضة فى الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة.