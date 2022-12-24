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النيابة الفرنسية تقرر احتجاز المشتبه به فى قتل الأكراد بمستشفى للأمراض النفسية

السبت، 24 ديسمبر 2022 09:13 م
النيابة الفرنسية تقرر احتجاز المشتبه به فى قتل الأكراد بمستشفى للأمراض النفسية فرنسا
كتب محمد جمال

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أعلنت النيابة الفرنسية، نقل مطلق النار على مركز ثقافى كردى، والذى أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد، إلى مستشفى للأمراض النفسية، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا لقناة BFM التلفزيونية، أشارت النيابة الفرنسية إلى أن الحالة الصحية للرجل لا تسمح له بالبقاء في مركز الحبس الاحتياطي، فيما يتعلق سيتم نقل مطلق النار إلى مستشفى للأمراض النفسية فى محافظة باريس.
 
وقالت النيابة العامة في باريس: "الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر، خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز".
 
وأضافت أنه "لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك"، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.
 
واعتقل الرجل البالغ من العمر 69 عاما، يوم الجمعة عقب إطلاقه النار على تجمع لمواطنين من الجالية الكردية بالقرب من المركز الثقافي الكردي في باريس، ما تسبب بمقتل 3 نشطاء، وإصابة العديد منهم.
 
وأفادت النيابة العامة الفرنسية، أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه كان يخطط لمهاجمة الجالية الكردية مسبقا، مبررا ذلك بالكراهية والعنصرية اتجاه الأجانب.

فرنسا

الأكراد

باريس

حادث باريس

اطلاق نار



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