المتهم باستعراض ببيع عملات أجنبية بالتيك توك يعترف: لتحقيق الشهرة والمشاهدة

اعترف المتهم بالاستعراض ببيع عملات أجنبية بالتيك توك فى أقواله أمام جهات التحقيق المختصة بأنه فى إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصى عبر تطبيق "تيك توك"، قام باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى خلال السنوات الماضية والتى تتناول عرض كميات من العملات "المحلية والأجنبية" وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية، عقب إجرائه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالاستعراض ببيع عملات أجنبية بالتيك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال مقاطع الفيديو إلى خبراء الهيئة الوطنية للإعلام لفحصها وإعداد تقرير فنى عنها.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة بعملات "محلية، أجنبية".

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد وضبط القائم بالنشر وتبين أنه (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة)، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.