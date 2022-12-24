اليوم السابع
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الكهرباء تطلق خدمة جديدة عبر تليجرام لتقديم الدعم الفنى.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 ديسمبر 2022 09:09 م
الكهرباء تطلق خدمة جديدة عبر تليجرام لتقديم الدعم الفنى.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة جديدة على تطبيق التليجرام لتقديم الدعم الفني للمواطنين والتواصل معهم على مدار الساعة، وذلك من خلال الرقم 01507501111، ومفعل أيضا على تطبيق واتس آب للتواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية و توفير كافة الخدمات إلكترونيا.
 
وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم أنه يمكن للمواطن متابعة خدمات الشركة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فى أى وقت من خلال
https://linktr.ee/eehcsm 
 
وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطن أصبحت متاحة اليكترونيا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه ، موكدا موكدا أن المشترك يمكنه الحصول على الخدمة بضغطة على هاتفه المحمول.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء  يستطيع من خلالها المواطن الحصول على الخدمة التى يحتاجها  في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن  25 خدمة مفعلة حتي  الآن ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى  ... وغيرها من الخدمات).
 
وتابع حمزة أنه تم الانتهاء من تفعيل خدمات المنصة الإلكترونية مثل تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، وتركيب العداد القانونى، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الأوراق والرسوم المالية وكافة الإجراءات إلكترونيا.
 

 


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