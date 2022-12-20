إحالة أوراق ربة منزل وشابين إلى المفتى بتهمة قتل الزوج بقنا

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2022، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إسراء. ش.ع، 22 عاما، ربة منزل، و احمد. م، 24 عاما، و مصطفى.ك.ع، 19 عاما، بتهمة قتل كريم.ح، زوج المتهمة الأولى.

وكانت قد وجهت جهات التحقيق للمتهم الثاني والثالث ، تهمة قتل المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن وسوس الشيطان، للمتهم الأول والثاني فكرة الخلاص من المجني عليه، حتى تخلو لهما الحياة في استكمال علاقتهما غير الشرعية، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث، لتنفيذ جريمة قتل المجني عليه الذي يعمل عامل بوفيه عند أحد النواب في الدائرة.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهمة الأولى، الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الثاني، على ارتكاب الجريمة، بعد أن قامت بالاتفاق معه على إزهاق روح زوجها، لوجود علاقة آثمة بينهما، واتفقت معه ومدته بالسلاح الأبيض الذي نفذ به الجريمة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4622 لسنة 2022، جنح مركز شرطة فرشوط، والمقيدة برقم 1649 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.