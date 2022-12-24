"الكاثوليك" يهنئون محافظ بورسعيد بعيد ميلاده خلال حفل عيد الميلاد المجيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قدم الأب صموئيل فايز، كاهن كنيسة سانت أوجيني في حي الشرق، التهنئة للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، خلال قداس عيد الميلاد المجيد بحضور لفيف من الأقباط الكاثوليك بالمحافظة.

وقال الأب صموئيل فايز، خلال كلمته، إن عيد الميلاد يوافق 3 أعياد الأول كان بالأمس وهو عيد النصر لمحافظة بورسعيد، والذي يوافق ال 23 ديسمبر من كل عام، والثاني هو عيد الميلاد المجيد، والثالث هو عيد ميلاد محافظ بورسعيد والذي يوافق 25 ديسمبر.

وتقدم كاهن كنيسة سانت أوجيني، بالشكر لمحافظ بورسعيد، على مجهوداته التي يبذلها من الخطط التنموية والتطوير الذي تشهده المدينة بكافة النواحي.

وزار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدد من الكنائس التابعة للأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة بحلول عيد الميلاد المجيد، مقدماً التهنئة لشعب الكنيسة ومؤكدًا علي تلاحم أبناء الوطن.

كنيسة سانت أوجيني

وتنتمي كنيسة سانت أوجيني، للأقباط الكاثوليك الذين كانوا يعيشون فى بورسعيد منذ 1956 من الإيطاليين واليونانيين وبعض الجنسيات العربية من لبنان وسوريا والأردن وكان يبلغ عددهم أكثر من 200 أسرة ثم عادوا إلى بلادهم، مضيفًا أن هناك تواصل مع الجاليات الأجنبية التى كانوا موجودين بالفعل وتمنحهم بيانات رسمية للممارسات الطقسية المتمثلة فى الزواج والوفيات من خلال الأرشيف الذى يحمل بيانات رعاياها من الكاثوليك.

موقعها

تقع الكنيسة في مكان مميز جدا بمحافظة بورسعيد، فهي بحي الشرق - أحد أرقى الأحياء، والذي يبعد أمتار قليلة عن المجري الملاحي لقناة السويس.