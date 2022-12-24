السيطرة على حريق محدود فى قرية الواصفية بأبو صوير في الإسماعيلية

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجه سرعة التعامل مع أى طارئ يواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا لمواجهة الأزمات والكوارث.

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير إخطارً يفيد بنشوب حريق محدود بمخلفات المصانع من فضلات القماش والأحذية "الكوتشيات" أسفل كوبري المستقبل فى طريق الواصفية السكة الحديد القبلي.

وعلى الفور، قامت الوحدة المحلية بإبلاغ الحماية المدنية فى نطاق مطافئ المستقبل والتى توجهت لمكان البلاغ وقامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ولم يسفر الحريق عن أى خسائر مادية أو فى الأرواح.

وكان قد تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، من انتشال سيارة من ترعة القصاصين وإنقاذ قائدها بالإسماعيلية دون خسائر بشرية، وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، تلقت بلاغاً يفيد بسقوط سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية نطاق مركز ومدينة القصاصين.

وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ و تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالاشتراك مع مركز ومدينة القصاصين بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من انتشال السيارة وانقاذ قائدها دون خسائر بشرية.