اليوم السابع
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"الداخلية" تضبط شحنات مخدرات بأكثر من مليون جنيه

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:23 م
"الداخلية" تضبط شحنات مخدرات بأكثر من مليون جنيه حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت الداخلية في ضبط شحنات مخدرات بأكثر من مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شقيقان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فـى المواد المخدرة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم .. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتفى محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 ألف جنيه) تقريباً.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش ) بالإتجار فـى المواد المخدرة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده محل سكنه .. وبحوزته ( كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 ألف جنيه) تقريباً.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح "له معلومات جنائية") بالإتجار فـى المواد المخدرة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده محل سكنه .. وبحوزته ( عدد 55 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام - مبلغ مالى) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (750 ألف جنيه) تقريباً.
 
 

الأمن العام

مديرية أمن شمال سيناء

اخبار الحوادث

عقوبة حيازة مخدرات



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