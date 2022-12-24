الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستودع أنابيب في العبور دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمستودع أنابيب بوتاجاز بمنطقة جمعية عرابى بخط 10 بمدينة العبور، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمكان الواقعة للتعرف على أسباب الحريق، وتحديد حجم الخسائر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمستودع أنابيب بوتاجاز بين بوابة 6 وبوابة 7، بجمعية عرابى، دائرة قسم شرطة أول العبور.

على الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وجار الأن أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمستودع أنابيب بوتاجاز بين بوابة 6 وبوابة 7، بجمعية عرابى، دائرة قسم شرطة أول العبور.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق، وفحص الكاميرات بالمناطق المجاورة.