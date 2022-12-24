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التموين: الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية يكلف الدولة مليار جنيه شهريا

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:35 م
التموين: الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية يكلف الدولة مليار جنيه شهريا التموين
كتب أحمد عرفة

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قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن وزارة التموين تستمر فى صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائى على بطاقة التموين، مشيرا إلى أن هذا الدعم الاستثنائى يكلف الدولة مليار جنيه شهريا زيادة على الدعم الذى يصرف على البطاقة التموينية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن 35 % من إجمالى البطاقات التموينية تحصل على الدعم الاستثنائى بمعدل بـ100 جنيه للبطاقة التى تشمل أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التى تشمل أسرتين و300 للبطاقة التى تشمل 3 أسر.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن المديريات تراقب الدعم الذى يتم صرفه عبر المجمعات التموينية، حيث أن هناك حملات على منافذ صرف السلع التموينية للاطمئنان على أن المواطن حصل على الدعم المخصص له.

وفى وقت سابق شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك فى ظل التعليمات المشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وتمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف، مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة التموينية وذلك عن طريق خالد عوض وأحمد حسن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة بالنهضة التابعة لمنطقة العامرية بحوزته 186 بطاقة تموينية بهدف التربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة نحو المخبز المضبوط به البطاقات.

كانت مديرية التموين بالإسكندرية، قد شنت حملة مكبرة تنفيذا للتعليمات الوزارية فى تداول سلعة الأرز، حيث شدد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على أجهزة الرقابة بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول سلعة الأرز.

 

 


التموين

السلع

محمد سعد الله

مصر

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