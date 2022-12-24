احذر من تناولها باستمرار.. 4 أطعمة تسد الشرايين منها البسكويت والزبدة

كتبت ميرفت رشاد

تظهر الأبحاث أن هناك أطعمة قد تسد الشرايين إذا كنت تتناولها طوال الوقت ، ومعرفة أيها يجب تجنبه أو الحد منه قد ينقذ حياتك، يحدث انسداد الشرايين عندما تتراكم اللويحات وتحد من تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء الحيوية في الجسم، تناول الأطعمة الصحية هو مفتاح الحفاظ على صحتنا على المدى الطويل.

مع مرور الوقت ، يمكن أن يكون لخيارات الطعام التي نتخذها تأثير أكبر مما نعتقد، يمكن أن تساعد التغييرات في التمارين ونمط الحياة في تقليل مخاطر الانسداد قبل حدوث ضرر أكبر، يمكن أن يساعد الحد من بعض الأطعمة وتجنبها في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وكذلك الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الزبدة..

الزبدة هي طريقة مبهجة لتذوق الطعام وتعدد استخداماته يجعلها عنصرًا أساسيًا في معظم المطابخ. ويمكن استخدامها في كل شيء بدءًا من خبز الحلويات إلى إضافة نكهة إلى الأطباق اللذيذة، ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي لاستخدام الزبدة هو أن المستويات العالية من الدهون المشبعة يمكن أن تؤدي إلى انسداد الشرايين ومستويات الكوليسترول غير المرغوب فيها إذا تم تناولها دون اعتدال البسكويت.. يتم تناول البسكويت في جميع أنحاء العالم ، كوجبة لذيذة لتناول طعام الغداء والعشاء أو كوجبة خفيفة طوال اليوم، في حين أنها قد تبدو صغيرة وغير ضارة ، إلا أن البسكويت غالبًا ما يكون كثيفًا من السعرات الحرارية ، مما يجعله جزءًا مهمًا من أي خطة غذائية صحية، فإن المكونات مثل الزبدة والقشدة والملح والسكر تجعل هذه الأطعمة غنية بالدهون المشبعة والصوديوم ، وهما شيئان يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذا تناولت بكميات كبيرة.