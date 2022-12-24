إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى فى أكتوبر

كتب: عبدالرحمن سيد

أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر اتجاه الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الأوسطى نطاق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المركبة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.