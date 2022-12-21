مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة فى حادثين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقيت طفلة مصرعها فى حادث مرورى بقرية الشركة 17 بمدينة الخارجة، اليوم الأربعاء، كما توفى شخص آخر وأصيب اثنين فى حادث منفصل على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من المطار، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، كما تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضرين بالحادثين وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فى الحادث الأول، لقيت طفلة مصرعها وذلك أثناء عبورها الطريق بقرية الشركة 17 التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة توفت في حادث مروري لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين وفاة الطفلة فرح عماد محمود، 10 أعوام، صدمتها سيارة بقرية " الشركة 17" شمال مدينة الخارجة، وجرى نقل الطفلة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما ورد إخطار أمنى آخر من شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكى وتروسيكل ما أسفر عن مصرع سائق التروسيكل وإصابة اثنين آخرين، وتبين أنهما محمد محمود مدير الصالة المغطاة بالخارجة ورفيقه إسلام بلال وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.