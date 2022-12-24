إصابة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال فى حادث تصادم ببنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى فان باص "7 راكب" بمنزل كوبري الواسطى، بدائرة مركز شرطة الواسطى، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وهم: هالة عبد المعطي سالم، 42 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات واسماء صلاح حسني، 30 عامًا، مصابة بجرح بالوجه وصبحة هواري محمود، 40 عامًا، مصابة بكدمة بالقدم اليسرى وسمية هواري محمود 43 عامًا، مصابة بكدمة بالقدم اليسرى، وهاجر ابراهيم محمد، 9 أعوام، مصابة كدمات وسحجات وندا حسن زيات، 25 عامًا، مصابة سحجات وكدمات واحمد محمود أحمد، 7 سنوات، مصابة سحجات وكدمات ولين محمود أحمد، 3 أعوام، مصابة بسحجات وكدمات ويارا حسن زيات، 15 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات، وحسين سيد عبد المنعم، 21 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات.

وجارٍ إسعاف المصابين بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، فيما قامت معدات الوحدة المحلية والمرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق وعادت حركة السير لطبيعتها.



