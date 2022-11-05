وزير الصحة ومحافظ بنى سويف يتفقدان مستشفى الواسطى المركزى.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل منذ قليل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمستشفى الواسطى المركزي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم السبت، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حمادة راضي رئيس المدينة ، وعدد من قيادات الوزارة والمديرية.

وتفقد الوزير يرافقه المحافظ، عدداً من الأقسام الطبية والتي شملت: الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي وغيرها، حيث تابعا مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، واستمعا لمطالب عدد من المرضى الذين تصادف تواجدهم، مستفسرين منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومؤكدين أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، للاطمئنان على حسن سير العمل داخل المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع مخازن الأدوية بالمستشفى والذي يتم إنشاؤه ضمن 5 مشروعات يجري تنفيذها بمستشفيات: الصدر ببني سويف والفشن وشاطر زادة باهناسيا، واستمع لشرح موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذي يسهم بشكل كبيرفي مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصحي، لاسيما وأن المخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.



وزير الصحة ومحافظ بني سويف



وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى الواسطى المركزى