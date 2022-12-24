إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى المحور المركزى بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالمحور المركزى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين ملاكي.

َوأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى الهرم لتلقي العلاج، ويناقش رجال المباحث شهود العيان وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .