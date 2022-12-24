إحالة مدير إدارة تعليم نجع حمادي وأعضاء هيئة تدريس للتحقيق بعد واقعة إغلاق مدرسة

قنا صابر سعيد

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي وأعضاء المتابعة بالإدارة، ومدير مدرسة الشهيد محمود فراج الابتدائية المشتركة بالشعانية، وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، للتحقيق نظرًا لإغلاق المدرسة وعدم تواجد أي من المسئولين عن الفترة الصباحية بها.

واصطحب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة تكونت من خالد هاشم، مدير الإدارة القانونية ومحمود أبو جبل، الموجه المالي والإداري، ومنصور حفني، مدير إدارة الأمن، وذلك للوقوف على انتظام العملية التعليمية بالمدارس ومدى جاهزية المدارس لأعمال الامتحانات، كما زار مدرسة أبو مناع الإعدادية بنات والشهداء الابتدائية "الفترة المسائية" التابعتين لإدارة دشنا التعليمية.

يذكر أن هذه المرة الثانية عقب زيارة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنين التي يترأس فيها وكيل وزارة التربية بقنا لجنة متابعة مكبرة بشكل مفاجئ للوقوف على مناطق القصور بمدارس المديرية وتذليل العقبات.

وفي سياق آخر كان قد اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والعليم بقنا، جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي العام والمهني والدمج ، بحيث يبدأ الصف الاول امتحاناته يوم السبت14 يناير وتنتهي الثلاثاء 23يناير 2023، وتجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يومي الاثنين والاربعاء 9 و11 يناير، بينما يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم يوم الأحد 15 يناير لتنتهي يوم الأربعاء 25 يناير 2023 ، وتجرى امتحانات المواد غير المضافة للصف الثاني الثانوي يومي الثلاثاء والخميس 10 و، 12 يناير 2023 .