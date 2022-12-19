تعرف على مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بقنا

قنا صابر سعيد

اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضح السيد، أنه تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم العام والرسمي للغات والدمج والمهني يوم السبت 21 يناير 2023 حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، وامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الاعدادي بالتعليم العام والرسمي للغات والدمج تبدأ يوم الاثنين 9 يناير 2023 إلى يوم السبت 14 يناير 2023.

أما عن الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية بالتعليم العام والرسمي لغات والدمج امتحاناتهم تبدأ السبت 14 يناير 2023 وتنتهي يوم الأربعاء 18 يناير 2023، والصف السادس الابتدائي يوم الاثنين 9 يناير وتنتهي يوم الخميس 12 يناير 2023.



