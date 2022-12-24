أوكرانيا تطلب الدعم النشط والدائم من دول الغرب بعد ضربات روسيا ضد خيرسون

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دعا وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، اليوم /السبت/ شركاء وحلفاء كييف من دول الغرب إلى تقديم دعما نشطا ودائما للجيش الأوكرانى بعد الهجوم الروسي على مدينة خيرسون.

وقال كوليبا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه خلال اليوم الذي يسبق احتفالات العطلة السنوية، شنت روسيا ضربة على مدينة خيرسون أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وأضاف أن الضربة الروسية جاءت اثناء احتفال كل العائلات في أوروبا وأمريكا الشمالية والعالم بموسم العطلات السنوية، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت تنشغل أوكرانيا بمحاربة روسيا، مشددا على أن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم النشط والدائم للانتصار.

جدير بالذكر أن الجيش الروسي شن ضربات متنوعة بالصواريخ والقذائف والطائرات الحربية على عدة مناطق في إقليم خيرسون، أمس الجمعة، كما استمرت الضربات الروسية على تلك المناطق اليوم السبت، وبحسب التقارير الأوكرانية فإن الضربات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 58 آخرين.

وفي سياق متصل، اتهم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي زيزنيكوف القوات الروسية بانتهاك قانون الحرب بشكل يوم في أوكرانيا.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن وزير الدفاع قوله :إنه في انتهاك لاتفاقية احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، تواصل القوات الروسية قصف المباني السكنية في أوكرانيا بشكل يومي".

وتابع أن الروس يقصفون المباني السكنية في أوكرانيا بشكل يومي وتحظر الاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية.

وأشارت يوكرينفورم إلى أنه تمت المصادقة على اتفاقية احترام قوانين وأعراف الحرب البرية في المؤتمر الدولي في لاهاي عام 1907 وصدقت روسيا على الاتفاقية وانضمت إليها في عام 1909، لافتة إلى أنه في وقت سابق اليوم قصفت القوات الروسية وسط مدينة خيرسون مرة أخرى، وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين وجرح 58.