كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية خلال اليوم الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى القضاء على وحدة من المرتزقة الأجانب باتجاه دونيتسك، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الدفاع اليوم السبت، إن قوات المدفعية استهدفت الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، ما أسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات، كما تم القضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين في مقاطعة خاركوف.

وفي اتجاه كراسنو-ليمان، ونتيجة لضربات نفذها سلاح الجو الروسي، وكذلك القصف المدفعي على مواقع وحدات لواء الدفاع الإقليمي 111 واللواء 25 المحمول جوا، تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وفي محور دونيتسك بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي أكثر من 100 جندي، بينهم مرتزقة أجانب.

وأسقط سلاح الجو الروسي مقاتلة أوكرانية من نوع "سو-27" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 3 مروحيات تابعة للقوات الأوكرانية، واحدة من طراز "مي-24" و اثنتان من نوع "مي-8".