6 علاجات طبيعية لتهدئة الحموضة.. أهمها الموز

كتبت رانيا عامر

المرىء هو الأنبوب الذى يربط فمك بمعدتك، وهو مسئول عن دفع الطعام لأسفل فى موجات إيقاعية، بمجرد أن يصل الطعام إلى معدتك تبدأ الأحماض والإنزيمات فى تكسيره للهضم، وتكون أحماض المعدة قوية، فهى مصممة لإذابة الطعام، ومعدتك لها بطانة خاصة تحميها من التأثر بالحمض، ومع ذلك في حالة الحموضة المعوية، تنتقل بعض أحماض المعدة إلى المرىء، وهذا الارتجاع الحمضى هو الذى يتركك تشعر بالحرقان، وفقا لما نشره موقع selecthealth.

ويمكن أن تحدث الحموضة المعوية بسبب العديد من الأشياء بما فى ذلك الأطعمة الغنية بالتوابل، لذلك غالبًا ما يكون من الصعب معرفة ما الذى يسبب ارتجاع الحمض.

الطرق التخفيف من حرقة المعدة دون اللجوء إلى الأدوية 1. صودا الخبز صودا الخبز غير مكلفة وطبيعية تمامًا، ببساطة قم بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز فى كوب من الماء واشربها، تساعد صودا الخبز في معادلة الحمض. 2. عصير الصبار يُباع عصير الصبار في معظم محلات البقالة، تمامًا مثل الصبار الذي يستخدم لتهدئة حروق الشمس، يمكن لعصير الصبار أن يساعد في تهدئة التهيج الناجم عن ارتداد الحمض، إذا كنت تعاني من الحموضة، فمن الجيد أن تعتاد على شرب نصف كوب من عصير الصبار قبل وجبات الطعام للحفاظ على هدوء معدتك والمرىء. يُباع عصير الصبار في معظم محلات البقالة، تمامًا مثل الصبار الذي يستخدم لتهدئة حروق الشمس، يمكن لعصير الصبار أن يساعد في تهدئة التهيج الناجم عن ارتداد الحمض، إذا كنت تعاني من الحموضة، فمن الجيد أن تعتاد على شرب نصف كوب من عصير الصبار قبل وجبات الطعام للحفاظ على هدوء معدتك والمرىء.



3. علكة خالية من السكر يساعد اللعاب على تخفيف الحموضة ، لذا فإن زيادة كمية اللعاب التي تفرزها بعد الوجبة هي طريقة رائعة للمساعدة في منع إنتاج الحمض. جرب مضغ قطعة من العلكة الخالية من السكر لمدة 30 دقيقة لتقليل حرقة المعدة.



4. خل التفاح يمكن أن يساعد فى تخفيف حرقة المعدة، امزج 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء ، ثم اشربه قبل كل وجبة أو قبل النوم.



5. أكل موزة يحتوى الموز على مضادات حموضة طبيعية، ابدأ بتناول الموز كل يوم للمساعدة في مقاومة ارتجاع الحمض، إذا لم يكن لديك موزة ، فستبدلها بتفاحة.



6. التوقف عن التدخين إذا لاحظت أن ارتجاع الحمض قد ازداد سوءًا وكنت مدخنًا ، فإن التدخين سيؤدي إلى تفاقم حالة المريء وإيذاء كل شيء. الآن هو الوقت المناسب للإقلاع عن التدخين.