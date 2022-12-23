6 أطعمة تساعدك فى تنظيم عملية الهضم

كتبت ميرفت رشاد

يؤثر الهضم على حياتنا اليومية وصحتنا بأكثر من طريقة، وعندما لا نأكل نظامًا غذائيًا صحيًا وتناول الكثير من الحلويات والأطعمة السريعة ، قد نلاحظ أيضًا أن بعض المشكلات الصحية تبدأ في الظهور والتي تعود إلى عملية الهضم باعتبارها السبب الجذري للمشكلة، ومن المفيد معرفة الأطعمة التي يسهل هضمها نسبيًا، والتي ستساعد أيضًا في تنظيم نظامك الغذائى، حتى إذا كنت لا تتناول نظامًا غذائيًا نباتيًا بنسبة 100 في المائة ، فإن إضافة الأطعمة التالية إلى قائمتك يمكن أن يساعد في إعادة ضبط نظامك وتحسين عملية الهضم بشكل عام وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1الخضراوات



يوفر الخضر الكلوروفيل للجسم ، مما يؤدي إلى قلوية وتطهير النظام، الخضراوات مثل اللفت والسبانخ هي من أكثر الأطعمة المغذية ، ولكن نسبيًا أي خضرة أخرى ، مثل الكرنب والجرجير ، ستوفر جميعًا جرعة جيدة من المغنيسيوم والألياف للحفاظ على حركة الأشياء.

2. قرع العسل



قرع العسل غذاء رائع لعملية الهضم ، من السهل جدًا هضمها لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من النشا والسكر ولكنها غنية بالألياف ، لذلك لا يتعين على جسمك أن يمر بالكثير من الجهد لتحطيمه. حتى أنه مصدر جيد لفيتامين سي والحديد، مما يحافظ على غذائك خلال وقت قد لا تشعر فيه بتحسن ، سيساعد محتواه من فيتامين (أ) و (ج) في الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بشكل جيد ، والذي يمكن أن يتأثر بشكل مباشر عندما لا تكون صحة الأمعاء على قدم المساواة.

3. شيا



تشتهر بذور الشيا بكونها معززات للهضم ، إذا كان نظامك حساسًا للألياف وما زلت ترغب في الحصول على أقصى قدر من التغذية، يمكنك الحصول على جرعة جيدة من دهون أوميجا 3 التي تعمل على تليين الجهاز الهضمي والألياف القابلة للذوبان الصحية للقلب لإزالة الكوليسترول .

4. الكتان



يُعرف الكتان المطحون بأنه مصدر رائع للألياف وأوميجا 3 ، وهو أمر لا بد منه لعملية الهضم الصحية مليء بالعناصر الغذائية ، يقلل الكتان من نسبة الكوليسترول ، تمامًا مثل العديد من الحبوب ولكنه لا يحتوي على نشا أو سكريات. تمامًا مثل بذور الشيا.

5. نخالة الشوفان



نخالة الشوفان غذاء استثنائي لتنظيم عملية الهضم، إنه أحد أكثر الأدوية الموصى بها لكل من ارتفاع الكوليسترول والإمساك لسبب ما، تُعرف الألياف باسم ألياف بيتا جلوكان الموجودة في نخالة الشوفان وترتبط بالسموم في الأمعاء والكوليسترول في الدم لإرسالها خارج الجسم.

6. البطاطا الحلوة



إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي (وحتى لو لم تكن كذلك) ، فاجعل البطاطا الحلوة صديقك إنها مليئة بالبوتاسيوم الذي يطرد النظام ولكنه يهدئ الجسم أيضًا في نفس الوقت. تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ، الذي ينظم وظيفة الأمعاء ويحسن إنتاج الإنزيم في الجسم.