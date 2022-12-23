20 ألف أسرة إنجليزية تتنظر أزمة مياه فى عيد الميلاد إثر انفجار المواسير

كتب: إيهاب محمد

تساءلت العديد من العائلات الإنجليزية عما إذا كانت خطط عيد الميلاد الخاصة بهم يمكن أن تمضي بخير بعد أن تركت أنابيب المياه المتفجرة آلاف المنازل دون مياه الصنبور بعد موجة البرد القارس، ووفقا لموقع "ديلى ميل"، البعض غسلوا مراحيضهم باستخدام الثلج، كما جمعوا مياه الأمطار لغسل الأطباق.

تأثرت المنازل في جنوب إنجلترا، بما في ذلك هامبشاير وساسكس وكينت، بعد انفجار الأنابيب إثر تجمد المياه بها بعد وصول درجات الحرارة لتحت الصفر، لكن شركة Southern Water قالت اليوم إن "إمدادات المياه بدأت في الزيادة إلى وضع نعتقد أنه يمكننا تلبية الطلب".



تقرير ديلى ميل

انفجار أنابيب المياه فى بريطانيا

وقالت الشركة في بيان لها: "أعمال إمدادات المياه لدينا مستقرة ومخزوننا مكثف. هذا يعني أنه يمكننا الآن السماح بتدفق المياه عبر شبكتنا وسيرى عملاؤنا إمدادات المياه في منازلهم خلال الساعات القادمة.

وأضافت:"سنعمل على زيادة العرض تدريجياً حيث نقوم بإعادة ضغط الشبكة لتجنب انفجار الأنابيب، هذا يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعود جميع عملائنا إلى العرض ، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت هذا المساء بالنسبة للبعض. إذا غادر العملاء منازلهم قبل عودة المياه اليوم ، يرجى التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات".



ازمة توافر المياة

قلق فى بريطانيا بسبب عدم توافر مياه الشرب بالصنابير

ستستمر عمليات التسليم لعملائنا المعرضين للخطر في سجل خدمات الأولوية كإجراء احترازي فقط وفي الوقت الحالي تظل محطات المياه المعبأة مفتوحة، وروى أب لديه طفل صغير كيف فقد الماء "فجأة" بعد ظهر الأربعاء، وقال روب باربر، من ساوثهامبتون، هامبشاير، لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4 إن خطط عيد الميلاد كانت في حالة يرثى لها بعد أن قطع الأنبوب المتفجر إمدادات المياه.

وتابع: " لدي عائلة صغيرة في المنزل ، مع طفل لا يزال في حفاضات ، وعدم القدرة على تنظيف المرحاض في وقت قريب جدًا من عيد الميلاد هو وضع مروع للغاية.