1.3 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال نوفمبر الماضى

دمياط - معتز الشربيني

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط ، برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر نوفمبر 2022، عن مشمول 3426 شهادة وارد جمركية لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف، والأقمشة، والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش، والتفاح، والأرز .

وأشار بيان صادر عن جمارك دمياط، إلى أن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد فى شهر نوفمبر الماضي بلغت 318 مليون و 193 ألف جنيه ، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 856 مليون و457 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 159 مليون 108 ألف جنيه .

وقامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط خلال شهر نوفمبر 2022 بتصدير مشمول 2118 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة" نهائي - سماح مؤقت – دروباك"، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 10 مليون و689 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 مليون و309 ألف جنيه ، وحصلت الإدارة العامة للمهمل والبيوع 2 مليون 2 ألف جنيه من بيع عن 1 لوط بالمزاد العلني.

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر نوفمبر 2022 نحو مليار و 333 مليون و 848 ألف جنيه.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية المختلفة وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.