اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 12:40 م
أكرم القصاص
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إنهاء الإجراءات الجمركية لمعدات محطة كهرباء العريش بميناء دمياط البحرى

الجمعة، 15 يوليه 2022 11:11 ص
إنهاء الإجراءات الجمركية لمعدات محطة كهرباء العريش بميناء دمياط البحرى معدات محطة كهرباء العريش بميناء دمياط البحرى
فريق المحافظات

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أنهى رجال جمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط  من خلال اللجنة المشكلة من عبد الحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بدمياط، والمكونة من محمد نور مدير ادارة الصادر ومحمد الزغبى مأمور الحركة ومحمود حامد من الأمن الجمركى وأمجد حلمى من مكافحة التهريب، الإجراءات الجمركية لتصدير وشحن الحمولة الثالثة والأخيرة من معدات محطة كهرباء العريش البخارية على السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة) لنقلها من ميناء دمياط البحرى إلى ميناء العريش عن طريق البحر ، وذلك في إطار دعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات؛ لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

وكان ميناء العريش قد استقبل خلال أول وثاني أيام العيد شحنتي معدات محطة الكهرباء على السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة) محملة ب 3500 طن، تحتوي على عدد 2 محولات قدرة وتوربينات ومستلزمات المحطة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالتيسير على المتعاملين مع مصلحة الجمارك خلال إجازة عيد الاضحى المبارك والإلتزام بتواجد نوباتجية بجميع المواقع التنفيذية تتناسب مـع حجم العمـل بما فيها المراكز اللوجيستية .
 
 

معدات محطة كهرباء العريش بميناء دمياط البحرى (1)
معدات محطة كهرباء العريش بميناء دمياط البحرى (1)

 

معدات محطة كهرباء العريش بميناء دمياط البحرى (2)
معدات محطة كهرباء العريش بميناء دمياط البحرى (2)

 


 


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