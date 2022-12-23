وفاة عامل فى موقع عمله في كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ عقب أدائه صلاة الجمعة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شيع أهالي عزبة يونس بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، جثمان عبد الحميد قطب إبراهيم، العامل بمكتب الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، والذي وفاته المنية أثناء تواجده بمقر عمله بالكلية، اليوم الجمعة، عقب أدائه صلاة الجمعة، ولم يكن مريضا.

وشاركت الدكتورة الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، وعدد من العاملين بالكلية، وهيئة التدريس في تشييع جثمان عبد الحميد قطب إبراهيم.

قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إن العامل عبدالحميد قطب، من العاملين المتميزين في الكلية، وتم تكريمه عدة مرات، لتميزه في عمله، واخلاصه، ضمن العاملين بالكلية الذين تميزوا بالإخلاص في العمل، وتيزهم، كنهج انتهجته جامعة كفر الشيخ في تكريم المتميزين، يتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مؤكدة أنها فوجئت بوفاته عقب أدائه صلاة الجمعة، وتواجد بالكلية اليوم الجمعة لأنه كان نبطشي، وتم نقل جثمانه لمنزله بعزبة يونس، وشيع جثمانه، مساء اليوم.

ونعت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وكلية التربية النوعية برئاسة الدكتورة أماني شاكر، عميد الكلية، العامل عبد الحميد قطب إبراهيم، سائلين الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، مقدمين العزاء لأسرته سائلين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدين على تميز العمل طوال فترة عمله بالكلية، معبرين عن حزنهم لفقده.

يذكر أن العامل عبد الحميد قطب إبراهيم، بمكتب عميد كلية التربية النوعية، الدكتورة أماني شاكر، عقب عودته من أداء صلاة الجمعة، وعاد لمقر عمله بالكلية، أصيب بسكته قلبيه، توفى على أثرها، ونقلته سيارة الإسعاف لمنزله بعزبة يونس، وعقب تغسيل الجثمان، شيعه الآلاف من أهالي حي سخا والقرى المجاورة وعدد من العاملين بالجامعة، وكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.