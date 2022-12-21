رئيس جامعة كفر الشيخ: تنفيذ خطة التوعية بالمشروعات القومية

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء ، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث لشهر ديسمبر2022، بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات أعضاء المجلس ومدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث الدكتور وفاء عبدالسلام، واستهل المجلس بالترحيب بالحضور ثم التطرق لجدول الأعمال المجلس وناقش في جلسته العديد من الموضوعات، كما تم استعراض التقارير الخاصة التي تمت خلال الشهر.

وخلال الاجتماع استعرضت المذكرات المقدمة لتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والتعديلات المقترحة بتلك الرسائل بعدد من كليات الجامعة، وتناول الاجتماع شرح لجميع المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والمهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس الجامعة، ومناقشة كل الأمور والضوابط المنظمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية.

وأكد دسوقي، ضرورة التعاون مع طلاب الدراسات العليا والتسهيل عليهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة، وتفعيل التعاون بين الإدارة المركزية وجميع إدارات الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة لخدمة الطلاب والباحثين لتحقيق الشفافية، ودقة وسرعة الإنجاز في أداء العمل، موجها الشكر للقطاع على الجهود المبذولة.

كما استعرض رئيس جامعة كفر الشيخ، التقارير الخاصة بمختلف الأنشطة المجتمعية التي تمت خلال الشهر الماضي المقدمة من نافع حمادة مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتوصيات الخاصة بالندوات التي نظمها القطاع وكليات الجامعة، وتقارير القوافل المتكاملة التي تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر ديسمبر2022، بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام مشروعات البيئة.

وناقش رئيس جامعة كفر الشيخ الخطة الزمنية للأنشطة التنفيذية المقترحة بشأن خطة التوعية بالمشروعات القومية، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع وعي الطلاب، بما تبذله الدولة من جهد لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها .

وكلف رئيس الجامعة بتكثيف الجهود والبحوث العلمية، والندوات، وورش العمل بمشاركة الطلاب، في الموضوعات التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين مختلف القطاعات، ونقل المعرفة بين الكليات المختلفة.