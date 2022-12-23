وزير الأوقاف يلتقى أئمة مساجد بورسعيد ويؤكد أهمية توعية الشباب

بورسعيد - محمد عزام

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بأئمة مساجد بورسعيد، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى ال 66 لعيد النصر، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد .

وأكد " وزير الأوقاف "، خلال كلمته على الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية ، ودعم جهود الدولة المصرية التى تعمل فى كافة الاتجاهات ، لافتا لأهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية ، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة .

وزير الأوقاف يقدم التهنئة

كما تقدم وزير الاوقاف بالتهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة الذكرى ال66 لانتصار المقاومة الشعبية في بورسعيد ضد العدوان الثلاثي.

ووجه أئمة المساجد الشكر لوزير الأوقاف على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر وتبادل الآراء فى العديد من الموضوعات المجتمعية وتقديم الدعم المتواصل.

وبدأت محافظة بورسعيد، احتفالاتها بالعيد القومي منذ الأمس بوضع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلًا من الزهور، على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة".

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية.

ومن جانبه قال محافظ بورسعيد :"شرف لنا وجودنا اليوم أنا والقيادات التنفيذية للاحتفال بهذه المناسبة العطرة، والتي توافق الذكري 66 لرحيل العدوان الثلاثي عن مصر عامة وبورسعيد بشكل خاص.

وأكد المحافظ، أن شهدائنا من أبطال المقاومة الشعبية ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، وتقديم أرواحهم من أجل الحفاظ علي الوطن وحماية المواطن، ودحر كل من تسول له نفسه السطو على الأراضى المصرية.

شارك في الاحتفالية بوضع اكليل الزهور، لفيف من أهالي محافظة بورسعيد، وأطفال المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية في المدينة الباسلة.